Алексей Текслер скучает по общению с жителями Челябинской области

Губернатор признался, что объезды территория «заряжали его».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что скучает по ежедневным объездам и осмотрам территорий, которые прекратились из-за пандемии коронавируса. Глава региона также отметил, что ему недостаёт живого общения с жителями региона.



Губернатор отметил, что во время пандемии правительство области перешло в штабной режим работы, и сейчас все совещания в основном проходят в режиме видеоконференций. Глава региона подчеркнул, что несмотря на то, что коронавирус, меры борьбы с ним, а также темы медицины и помощи бизнесу и гражданам являются центральными, региональное правительство живёт не только этой повесткой.

«Мы смотрим в будущее, я даже главам обратил внимание на это. Тема национальных проектов, контроля за их исполнением, все вопросы, связанные с планированием жизни на следующий бюджетный период и на следующую трёхлетку, работа по каждому муниципалитету с точки зрения их планов развития, эта работа ни в коей мере не останавливалась. В настоящий момент, когда мы еженедельно общаемся и проводим совещание с главами, основной блок вопросов — наша жизнь вне коронавирусной повестки с ориентацией на будущее. Сегодня крайне важно создавать задел, здесь принципиальна синхронизация всех уровней власти, потому что мы живём в едином бюджетном и экономическом пространстве и крайне важно смотреть в будущее», — заявил губернатор.

Алексей Текслер признался, что ему стало сильно не хватать личного общения с южноуральцами. Глава региона заявил, что во время редких вылазок на территории стал сам чаще подходить к людям и интересоваться насущными вопросами, а в качестве примера привёл недавний объезд фельдшерско-акушерских пунктов.

«Я сам очень активно подходил к гражданам, вступал в общение. Мы были в Витаминном, Архангельском, это в Сосновском районе. Я действительно соскучился по этому общению. Эмоционально это действительно меня всегда заряжает, общение с нашими жителями»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что поставленные жителями вопросы обычно касаются конкретных населённых пунктов, но их можно обобщить на весь регион. Это помогает главе области ставить задачи как себе, так и коллегам по правительству. Губернатор выразил надежду, что по мере возможности подобных поездок будет становиться всё больше.