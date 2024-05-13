Построить дома помогут 17 сельским семьям Челябинской области

Южноуральцы участвуют в социальной программе регионального Минсельхоза

В новых домах будут жить 17 сельских семей Челябинской области. Все они в 2023-2024 годах являются участниками социальной программы Минсельхоза региона. Строительство жилья идет на бюджетные выплаты и собственные средства. Одной из первых дом возвела семья Алены и Николая Захаровых из села Уйского, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства. Сумма сертификата — около двух миллионов рублей.

«Сначала вообще не верили, что можем что-то получить, но решили попробовать. Стало тесно жить в съемной квартире. И сначала хотели также посмотреть и что-то купить, но когда уже собирали документы, решили попробовать воплотить мечту о своем доме. Дом мы не приобретали, а строили с фундамента. Сначала приобрели земельный участок, потом подали документы. Ждали примерно год. В марте 2023 года получили сертификат. После этого нашли подрядчика, который нам с нуля построил этот дом»,— рассказывает Николай Захаров.





Принять участие в программе они решили, когда стала подрастать младшая дочь Таисия. По словам Николая, проект двухэтажного дома он рисовал вместе с женой. Жилье большое — 142 квадратных метра. Места хватит всем: недавно в семье родился сын Иван, третий ребенок.

«На съемной квартире тоже все было для проживания, но дом давно хотели. Старшая дочь София, наверное, больше всех радовалась новоселью, она уже в школе учится, играет на фортепьяно. В своем доме места, конечно, больше, детям удобно, и мне с коляской не нужно с пятого этажа спускаться. Рядом все кружки и секции»,— говорит Алена Захарова.

Семье предстоит завершить отделку своего нового дома. В планах также строительство гаража и бани. Качество жизни поднимется с подведением газа. Документы Захаровы подали как многодетная семья.





Как отмечают в Минсельхозе, по программе комплексного развития сельских территорий социальные выплаты выдают на покупку или строительство собственного жилья. Чем больше семья, тем больше начисляемая сумма. При этом если семья заявила, что собирается строить дом, то она пользуется правом первоочередного получения средств. Такое же получают и многодетные. На освоение средств дают два года, а в течение еще пяти лет получатели субсидий должны сохранять свой трудовой стаж.

В 2023 году социальные выплаты общей суммой 47,5 миллиона рублей получили 24 семьи, в том числе 14 многодетных. 12 семей получателей направили средства на строительство жилья. В 2024 году социальные выплаты получили 15 сельских семей. Из них пять семей будут строить себе дома.