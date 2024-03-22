Челябинским школьникам показали перспективы сельскохозяйственной отрасли

Мастер-класс провели преподаватели агроуниверситета

В Челябинске для старших школьников провели мастер-класс по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве. Участие в мероприятии приняли ребята от регионального отделения Движения Первых. Преподаватели Южно-Уральского аграрного университета рассказали о современных технологиях в сельском хозяйстве, продемонстрировали их применение на практике, а также погрузили участников в экспертизу продуктов питания и новейшие исследования в агропромышленном комплексе, сообщают организаторы.

Один из победителей школьной лиги лекторов, Михаил, поделился своим впечатлением о мероприятии. Он отметил, как много интересного он узнал о гидропонике и будущем сельского хозяйства. Директор Российского общества «Знание» в Челябинске, Галина, сказала, что такие мероприятия помогают школьникам понять, какие возможности есть в современной науке и какие перспективы открываются перед ними.

Это мероприятие было организовано совместными усилиями нескольких организаций, включая Российское общество «Знание» и Совет молодых ученых Челябинской области. Важно, чтобы школьники видели, какие возможности открываются перед ними, изучая науку, и такие мастер-классы помогают им увидеть, какие интересные и важные вещи можно изучать.