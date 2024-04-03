В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Золотая полка — 2023». Лучшей сельской библиотекой России признана 70-летняя модельная библиотека в поселке Красногорском Еманжелинского района. В конкурсе приняли участие 92 учреждения нового поколения, сообщает министерство культуры Челябинской области.

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В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в южноуральской библиотеке провели капитальный ремонт, приобрели новые книги, мебель и технику.

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«Сегодня в фонде библиотеки дети могут найти все, что необходимо для полноценного развития и получения знаний, а взрослые — методический материал по педагогике, воспитанию и развитию ребенка», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.photo_2024-04-03_12-26-43 (2).jpg

Учреждение культуры было открыто в 1954 году, спустя два года после появления поселка Красногорского в Еманжелинском районе.

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Напомним, что библиотеку имени Пушкина в Челябинске откроют после ремонта. Ее преобразовали в современное арт-пространство.

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