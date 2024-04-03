В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в южноуральской библиотеке провели капитальный ремонт, приобрели новые книги, мебель и технику.
«Сегодня в фонде библиотеки дети могут найти все, что необходимо для полноценного развития и получения знаний, а взрослые — методический материал по педагогике, воспитанию и развитию ребенка», — отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.
Учреждение культуры было открыто в 1954 году, спустя два года после появления поселка Красногорского в Еманжелинском районе.
Напомним, что библиотеку имени Пушкина в Челябинске откроют после ремонта. Ее преобразовали в современное арт-пространство.