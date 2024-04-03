Старейшая сельская библиотека Челябинской области стала лучшей в России

В Санкт-Петербурге подвели итоги Всероссийского конкурса «Золотая полка»

В Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Золотая полка — 2023». Лучшей сельской библиотекой России признана 70-летняя модельная библиотека в поселке Красногорском Еманжелинского района. В конкурсе приняли участие 92 учреждения нового поколения, сообщает министерство культуры Челябинской области.

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в южноуральской библиотеке провели капитальный ремонт, приобрели новые книги, мебель и технику.

«Сегодня в фонде библиотеки дети могут найти все, что необходимо для полноценного развития и получения знаний, а взрослые — методический материал по педагогике, воспитанию и развитию ребенка»,

— отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Учреждение культуры было открыто в 1954 году, спустя два года после появления поселка Красногорского в Еманжелинском районе.