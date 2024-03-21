15 сельских семей в Челябинской области получат почти 35 млн рублей на жилье

Специальные сертификаты раздадут многодетным

В 2024 году пятнадцать южноуральских многодетных семей, проживающих в сельской местности, станут обладателями свидетельств на социальные выплаты для строительства или покупки жилья. Эту информацию распространила пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Государственная поддержка в покупке жилья будет оказана этим семьям по программе «Комплексное развитие сельских территорий Челябинской области». В этом году общий размер социальных выплат составит 34,9 миллиона рублей.

Актуальность помощи от государства в решении вопроса жилья обусловлена тем, что 12 из 15 семей — получателей выплат — это многодетные семьи.

Например, Ольга Холод, 29-летняя мать четверых детей из Агаповского района, получит свидетельство на улучшение своих жилищных условий прямо в день рождения ее младшей дочери, которой исполнится 5 месяцев.

«Мы с мужем работаем на птицефабрике: я — оператором, а он — механиком. Живем мы в поселке Буранном. Нам очень нужна новая квартира, ведь у нас четверо детей: двое сыновей и две дочери. Когда родилась наша вторая дочь, мы решили подать заявку на государственную поддержку», — делится Ольга.