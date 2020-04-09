Алексей Текслер обсудил с главами районов оптимизацию бюджетов

Губернатор подчеркнул, что недопустимо бездумно расходовать средства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел видеоконференцсвязь с главами районов. В рамках совещания были рассмотрены вопросы по оптимизации местных бюджетов. Глава региона подчеркнул, что недопустимо бездумно расходовать средства.

Алексей Текслер подчеркнул, что реализация национальных проектов, а также социальных обязательств не должны откладываться.

«Обращаю ваше внимание, коллеги, если кто-то сейчас начнет ремонтировать не дай бог здание администрации или строить новое здание, или нечто подобное. Вот чтобы этого не было. Мы такие инициативы видим, знаем. Вы понимаете, что стройки или ремонты таких объектов, они сейчас приветствоваться не будут», — подчеркнул губернатор.

Также неприоритетными глава региона назвал расходы на участие в командировках, конференциях. Туда же попали стройки объектов не первоочередных направлений, а также покупка автомобилей для сотрудников администраций.