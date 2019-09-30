Водителю автокрана, который насмерть сбил подростка, избрали меру пресечения

Заседание состоялось в Центральном суде Челябинска.

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Суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения для водителя автокрана, по вине которого погибла 14-летняя девочка.

Напомним, трагедия произошла 28 сентября на пересечении улиц Доватора и Шаумяна. Информация о ДТП сначала появилась в социальных сетях. Подруги погибшей рассказали, что девочка выбежала на дорогу, когда зеленому свету на светофоре оставалось гореть буквально несколько секунд.

«Она шла рядом со мной, отпустила мою руку и побежала — мы за ней. Ее ударила наша подруга, она запсиховала и убежала на дорогу», — прокомментировали подруги погибшей, присутствовавшие на перекрестке в момент аварии.

В это время из-за поворота выехал автокран, который сбил подростка. Девушка умерла прямо на проезжей части.

«Мужчина 1968 года рождения, управляя автокраном, совершил наезд на девочку 2005 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», — рассказали в ГУ МВД России.

Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание по избранию меры пресечения для водителя.

Владимир Г. рассказал, что автомобиль был арендован, он использовал его в трудовой деятельности, официального трудоустройства не имеет. Кроме того, мужчина высказался против заключения под стражу, объяснив, что вынужден ухаживать за больной престарелой матерью.

Несмотря на положительные характеристики, следователь и государственный обвинитель выдвинули предположение, что виновник ДТП может скрыться, если его отпустить под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Суд Центрального района Челябинска принял решение об избрании меры пресечения: заключить Владимира Г. под стражу на два месяца, до 28 ноября 2019. В настоящее время в отношении него заведено уголовное дело за несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком до пяти лет.