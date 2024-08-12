Пострадавшим от подтопления челябинцам выплатят более 11 миллионов рублей

Горожанам доставляют продукты питания и дезсредства

В Челябинске за счет бюджетных средств организовали доставку питания для горожан, имущество которых пострадало из-за подтопления. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, было оформлено 103 заявления, по которым жителям выплатят 11 миллионов 615 тысяч рублей.



На 9 августа челябинцам выдали 568 продуктовых наборов, 3460 обедов, 2270 ужинов, более 3 тысяч литров бутилированной воды, а также 300 единиц дезинфицирующих средств.

Напомним, в конце июля на Челябинск обрушились обильные ливни. Из-за дождей образовались подтопления. На прошлой неделе в мэрии сообщили, что откачали паводковые воды с дорог, тротуаров и дворов.

Как только мотопомпы откачают воду в подвалах, там проведут осушку и дезинфекцию.