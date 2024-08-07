В Коркино начали вывозить мусор из подтопленного частного сектора

Жителям рекомендуют выбрать по несколько общих точек на каждой улице

В Коркино Челябинской области по поручению мэра Натальи Лощининой начали вывозить мусор с подтопленного частного сектора. К работам привлекли ломовоз, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для более оперативной работы жителям рекомендовали организовать по две-три точки с мусором на каждой улице. Вывозить его будут на протяжении нескольких дней.

В Коркино продолжают устранять последствия подтопления: откачивать воду из частных домов и подвалов многоэтажек и просушивать помещения. Глава Наталья Лощинина ежедневно встречается с пострадавшими от паводка, чтобы оперативно решать все возникающие вопросы.