Челябинский Роспотребнадзор поручил усилить хлорирование воды в подтопленных территориях

Водоканалам даны соответствующие предписания

В Челябинской области продолжается мониторинг качества питьевой воды, подаваемой населению. Санитарные врачи отметили ухудшение качества воды в ранее подтопленных территориях.

Сообщается, что начиная с 21 июля текущего года специалистами отобрано 323 пробы. Из них 14% не соответствуют норме по санитарно-химическим, около 9% — по микробиологическим показателям.

«В адрес балансодержателей водных сооружений даны предписания о необходимости проведения гиперхлорирования воды», — сообщили в ведомстве.

Населению напоминают о необходимости проявить личную ответственность и позаботиться о своем здоровье.

«Настоятельно рекомендуем пить только кипяченую или бутилированную воду. Также не забывайте проводить дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Соблюдайте правила личной гигиены», — говорят санврачи.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают осуществлять дезинфекцию территорий и помещений.