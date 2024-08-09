В Ленинском районе Челябинска откачали воду с подтопленных дорог и дворов

Мотопомпы продолжают работать в подвалах

В Ленинском районе Челябинска завершили откачивать паводковые воды с дорог, тротуаров и дворов. Дорожники вымыли проезжую часть и пешеходные дорожки моющим средством, сообщили в пресс-службе администрации города.







«Мотопомпы продолжают откачивать воду из подвальных помещений, после чего там проведут осушку и дезинфекцию. С жителями домов, попавших в зону подтопления, продолжают взаимодействие социальные работники», — сказали в мэрии.





120 заявлений рассмотрено от жителей частных домов. На счета пострадавших от подтопления челябинцев направили 13,4 миллиона рублей. Всего комиссия составила акты по 417 домовладениям.





В пункте временного размещения специалисты ведут прием жителей, у которых из-за подтопления не было воды и света. За четыре дня поступило 212 заявок.





Напомним, в конце июля на Челябинск обрушились обильные дожди. Из-за непогоды некоторые дома в Ленинском районе оказались затоплены. Там приступили к беспрерывной откачке воды.