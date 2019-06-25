/ На мужчину в полицейской форме, сбившего автомобилем двух человек в Челябинске, завели уголовное дело

В данный момент мужчина находится в специализированном медучреждении.

Мужчина в полицейской форме, переехавший на автомобиле двух человек, помещен в специализированное медицинское учреждение. На него возбуждено уголовное дело в отделе полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску.



По данному факту следствием отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, что мужчина 1954 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, намеренно совершил наезд на двух мужчин. Их госпитализировали с различными травмами в одно из медучреждений города.

