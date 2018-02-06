/ Челябинец на ВАЗе сшиб электроопору и оставил Чебаркуль без света

Машина улетела в кювет.

Энергетическая авария произошла в Чебаркуле 3 февраля. Курортная часть города осталась без света из-за лихого автомобилиста. 32-летний мужчина на ВАЗ-2110 не оценил погодные условия, выбрал слишком высокую скорость движения, а потому не смог справиться со своей машиной на сложном участке дороги.

Автомобилист съехал в правый кювет по ходу движения и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель от медицинской помощи отказался. — рассказала сайту «Первый областной» инспектор ГИБДД Чебаркуля Елена Елисеева.

Водитель оказался невредим, но автомобиль серьезно помялся. Крыша прогнулась вовнутрь, лобовое стекло покрылось трещинами и вышло из рамы, кузов покорежился.



Электроснабжение в курортной части Чебаркуля восстановили в течение часа.