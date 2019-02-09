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/ «Машинка для чтения мыслей» появилась в челябинской больнице

«Машинка для чтения мыслей» появилась в челябинской больнице

Больница готова к приему пациентов с нарушением мозгового кровообращения.
сегодня в 13:55
  |  Общество

Теперь жители Ленинского района, которым нужна первичная сосудистая помощь, будут получать ее в ГКБ № 9. Раньше пациентов госпитализировали в разные медучреждения Челябинска, но с открытием нового отделения в районной больнице все стало проще. Его оборудовали 24 койками общего профиля и 6 реанимационного, для малоподвижных пациентов тоже создали все условия. Кроме того, в отделении есть все необходимое оборудование: устройства ИВЛ, мониторы, томограф, аппарат УЗИ и электроэнцефалограф.

Особая гордость — электроэнцефалограф. Такой в городе пока один. Это маленькая машинка, с большими возможностями. Почти что мысли читает. Здесь также расположены помещения для ЛФК, физиотерапии, предусмотрена зона отдыха для персонала и буфет для раздачи пищи. Койки в общих палатах разделены занавесками. А в палатах для тяжелых больных имеются санузлы с душевыми.— рассказал главврач ГКБ № 9 Олег Денисов.

Кроме отделения, в ГКБ поработали над фасадом поликлиники и холлом. Даже повесили электронное табло с графиком работы врачей. На всю работу потребовалось больше 25 миллионов рублей, которые выделили из бюджета Челябинска. Поэтому первым человеком, познакомившимся с нововведениями, стал врио главы города Владимир Елистратов.

Отделение для больных инсультом начнет работу уже с понедельника, 11 февраля. На сегодняшний день оно полностью готово к приему пациентов. Муниципалитет вложил достаточно средств в этот проект. Мне здесь все очень понравилось. Добавлю, что вопрос с ремонтом и оснащением больниц находится на постоянном контроле у Губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Уверен, что совместными усилиями мы наведем порядок во всех медицинских учреждениях Челябинска. — прокомментировал Владимир Елистратов.

На этом ремонт в ГКБ № 9 не завершился. Остальные корпуса тоже получат новый облик и «наполнение».

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