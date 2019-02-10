/ Челябинка, получившая сложный перелом на «зебре», ищет своих спасителей

Девушка не успела спросить имя неравнодушных людей в больнице.

Неравнодушных челябинцев, которые бросились оказать помощь, разыскивает 19-летняя Валерия Височина. Девушка поскользнулась и сломала ногу на пешеходном переходе, но проходившие мимо горожане не оставили ее в беде.

Свою историю Валерия Височина рассказала в паблике «Типичный Челябинск» во «Вконтакте». 25 января она поскользнулась на «зебре» около остановки «Витебская» по улице Энтузиастов. Ей тут же помогли встать молодой парень и женщина. Они также попытались оказать первую помощь, поскольку пострадавшая девушка не могла наступить на ногу.

Затем подошёл мимо проезжавший мужчина и предложил довести до больницы. Он меня привёз до больницы, а так же на руках из машины донёс до здания, помог с документами, а так же унести вещи в гардероб. У меня оказался перелом со смещением. И я хотела бы искренне поблагодарить молодого парня, женщину и мужчину особенно за то, что привёз меня в травмпункт. По больше бы таких добрых людей.

— гласит пост девушки в группе «Типичный Челябинск».

Теперь Валерия хочет отблагодарить своих спасителей. Девушка не смогла узнать имя и взять контакты после инцидента, поэтому теперь сейчас она надеется найти тех, кто не оставил ее в беде.