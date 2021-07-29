Уральский полпред проинспектировал восстанавливаемые после пожаров Джабык и Запасное

Владимир Якушев полагает, что строительство новых домов для погорельцев будет завершено в срок

Возможности и компетенции строительных организаций Челябинской области позволят завершить восстановительные работы в поселках Джабык и Запасное в назначенный региональными властями срок. Об этом 29 июля заявил по итогам совещания в Карталинском районе полпред президента по УрФО Владимир Якушев. В рабочей поездке по пострадавшим от лесных пожаров поселкам его сопровождал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент Первого областного информагентства с места событий.

Перед совещанием Владимир Якушев и Алексей Текслер посетили пострадавшие от огня поселки Джабык и Запасное, где уже началось строительство новых домов взамен уничтоженных стихией. Пообщавшись с подрядчиками и местными жителями, полпред сделал вывод: «Реакция региональных и местных властей совершенно адекватная!»





В ходе совещания Владимир Якушев остановился на нескольких важных моментах. Во-первых, он, как профессионал-строитель (в прошлом возглавлял федеральный Минстрой. — Прим. редакции), напомнил, что возмещение ущерба через возведение жилья — непростой с точки зрения юридического оформления вопрос, ведь такие работы оформляются в виде трехстороннего договора между регионом, подрядчиком и самими гражданами. У некоторых жителей Джабыка и Запасного ситуация усугубляется тем, что вместе с домами сгорели и документы, подтверждающие право собственности на имущество. Восстанавливать их нужно через суд. Алексей Текслер отметил, что необходимые бумаги для суда погорельцам помогают готовить специалисты правительства.

Губернатор напомнил, что на сегодня все жители Джабыка и Запасного, около 1400 человек, уже получили выплату в 10 тысяч рублей. Помощь по полной утрате имущества в 100 тысяч рублей получили 55 граждан, заявления продолжают поступать, но Алексей Текслер считает, что и эта работа вскоре будет завершена.





«Сейчас основные усилия направлены на строительство и восстановление жилья. Работа организована совместно с жителями, начиная от зачистки площадок и до определения планировки и площади подлежащих восстановлению домов. На сегодня совместная комиссия региональных министерств строительства и социальных отношений приняла жильцов 60 сгоревших домов, по некоторым домам определение собственников продолжается. Также работаем вместе с Росреестром, который помогает определять собственников земельных участков и жилья. 22 собственника уже определились по дальнейшим действиям — восстановлению дома или приобретению жилья», — рассказал глава региона.

Полпред смог убедиться на месте, что в поселках уже началось строительство 19 новых домов. Строительные материалы завезены, во многих уже выполнена заливка фундамента. Как сообщало Первое областное информагентство, ранее Алексей Текслер ставил пяти подрядным организациям задачу сдать новое жилье для погорельцев в эксплуатацию к 1 октября. Сегодня на совещании диалог со строителями привел к тому, что те обязались начать сдачу уже 15 сентября.





По словам губернатора, и стоимость работ или компенсаций тем гражданам, кто лишился дачи и на новый дом не претендует, определена исходя из стоимости квадратного метра в 34,6 тысячи рублей. Большую часть расходов берет на себя областной бюджет, но губернатор уже направил в правительство РФ обращение с просьбой поучаствовать в восстановительных работах за счет средств федерального Резервного фонда.

Огонь нанес серьезный ущерб не только людям: пострадало более 12 тысяч гектаров земель лесного фонда, в том числе заповедный Джабык-Карагайский бор. Его восстановление начнется уже осенью: в рамках федеральной акции «Сохраним лес» будет высажено 66 тысяч сеянцев. Весной продолжатся расчистка сгоревших гектаров и лесовосстановительные работы. По прикидкам специалистов, на площади порядка десяти тысяч гектаров лес имеет шансы восстановиться самостоятельно. Но в помощи природа все равно нуждается.

Еще один важный вопрос, прозвучавший в Новокаолиновом, — усиление противопожарной службы в Карталинском районе и по всей области.

«Совместно с МЧС мы приняли трехлетнюю программу развития противопожарной службы, и министерской, и областной. Есть решение о строительстве нескольких новых пожарных депо в регионе. В Еленинском поселении будет размещена профессиональная пожарная команда, а добровольная, существовавшая и ранее, будет прикрывать поселок Джабык. Также профессиональных пожарных получит поселок Гранитный в Кизильском районе, где риски возникновения лесных пожаров крайне высоки. На оснащение противопожарной службы области в целом дополнительно выделяется около 100 миллионов», — рассказал губернатор.



«Для меня главное — оценить, как отрабатывают региональные и муниципальные власти по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Подрядчики уже вышли на работы. Вообще Челябинская область всегда имела хороший строительный блок с серьезными компетенциями и историей. И на площадке пострадавших поселков как раз находятся такие организации, что есть основания полагать: те сроки, которые дает им правительство, до 1 октября, будут выполнены. Сейчас необходим контроль за ходом работ», — резюмировал Владимир Якушев.

Напомним, сильная засуха и штормовой ветер привели к тому, что 8—11 июля в Карталинском и Нагайбакском районах вспыхнули мощнейшие лесные пожары. 9 июля огонь в шести местах прорвался в поселок Джабык, поселок Запасное вспыхнул от верхового пожара. Пламя уничтожило более 80 различных построек, в том числе жилые дома, бани, помещения для скота. В Джабыке во время пожара погиб человек. Более 350 жителей были срочно эвакуированы.

Губернатор Алексей Текслер находился непосредственно на месте событий. Уже 10 июля, когда непосредственная угроза населенным пунктам миновала, глава региона принял решение о выплате пострадавшим жителям компенсаций и начале восстановительных работ в карталинских поселках.