Пострадавшего на горнолыжном курорте в Челябинской области мальчика выписали из больницы

С ребенком все в порядке

Несколько дней назад шестилетнего мальчика, придушенного шарфом на ГЛК «Солнечная долина», выписали из больницы. Сейчас он находится дома, в Кургане. Об этом сообщил председатель совета директоров горнолыжного курорта Олег Сиротин, передает пресс-служба ГЛК.

«Благодаря работе спасателей и сотрудников миасской городской больницы и детской областной клинической больницы мальчик поправляется, несколько дней назад его выписали из больницы, родители забрали его домой. С ним все хорошо»,— рассказал Олег Сиротин.

Напомним, ЧП произошло 12 января. При сходе с ленточного подъемника мальчик упал, а его шарф зажевало в механизм. Инструктор сразу же отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт, где ему оказали необходимую помощь, а затем госпитализировали в отделение реанимации миасской больницы.

Уже на следующий день ребенка в тяжелом состоянии эвакуировали в Челябинскую областную детскую больницу, где ему продолжили оказывать необходимую помощь. Уже 17 января ребенок начал самостоятельно дышать и разговаривать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.