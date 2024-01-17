Придушенный шарфом мальчик вышел из комы и начал говорить

Медики говорят, что угроза для жизни ребенка уже миновала

Шестилетний мальчик из Кургана, которого придушило собственным шарфом на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом, пришел в сознание и начал говорить. В ближайшие дни его собираются перевести из реанимации в обычную палату. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал собственный источник в Челябинской областной детской клинической больнице.

Первые дни после трагедии, по словам нашего спикера, мальчик находился в искусственной коме. Сейчас ребенка вывели из нее. Паренек пришел в сознание, он дышит самостоятельно и разговаривает с врачами. Мальчика готовят к переводу из реанимации в обычную палату.

«Прогнозы медики дают осторожно. Но, судя по снимкам мозга, у него все должно быть хорошо», — рассказал наш источник.

Напомним, несчастный случай на горнолыжном курорте произошел 12 января. При сходе с ленточного подъемника мальчик упал, а его шарф зажевало в механизм. Ребенка придушило, но его удалось реанимировать.