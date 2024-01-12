Шестилетний ребенок пострадал на горнолыжном курорте в Челябинской области

Шарф малыша зажевало в механизм подъемника

Несчастный случай произошел 12 января на горнолыжном курорте «Солнечная долина» под Миассом. Шарф шестилетнего малыша зажевало в механизм подъемника. Факт происшествия ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам очевидцев, ребенок находился вместе с инструктором на детском ленточном подъемнике. В какой-то момент ребенок упал, а его шарф зажевало в барабан механизма. Инструктор быстро отключил подъемник и доставил ребенка в медпункт. Малышу пришлось проводить реанимационные мероприятия.

Сейчас ребенок находится в реанимации миасской больницы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

