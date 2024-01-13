Пострадавшего на горнолыжном курорте мальчика перевезли в челябинскую больницу

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое

Шестилетнего ребенка, шарф которого зажевало в механизм подъемника на горнолыжном курорте «Солнечная долина», эвакуировали в Челябинскую областную детскую больницу. Его состояние стабильно тяжелое. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Состояние мальчика врачи оценивают как стабильно тяжелое и продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 12 января. Ребенок вместе с инструктором находился на детском ленточном подъемнике. В какой-то момент мальчик упал, и его шарф зажевало в механизм. Инструктор сразу же отключил подъемник, эвакуировал ребенка и доставил его в медпункт. Там ему оказали необходимую помощь, а затем поместили в отделение реанимации миасской больницы.

По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.