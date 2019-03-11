/ Великий пост начинается у православных христиан

Святая Четыредесятницаа закончится только к Пасхе.

Православные христиане сегодня, 11 марта, вступают в Великий пост. Это самый долгий и строгий пост в этом году. Также его называют «Святой четыредесятницей», она и будет длится первые 40 дней поста. Следующие шесть дней — Страстная седмица. Пост завершится к празднованию Пасхи — 28 апреля.

Во время Великого поста нельзя употреблять практически всю пищу животного происхождения. Рыбу можно будет отведать только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим.

Отметим, что поститься можно только абсолютно здоровым людям. Пожилым людям, беременным и кормящим женщинам и тем, у кого есть какие-либо хронические болезни, соблюдать пост по уставу — нельзя.