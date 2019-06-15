/ Электричество вернулось в два района Челябинска

Специалисты, как и предупреждали горожан, работали всю ночь.

Электроснабжение в двух районах Челябинска полностью восстановлено. Часть Центрального и Калининского района на всю ночь 15 июня осталась без электричества, потому что в городе шли работа по демонтажу грозозащитного троса. Предполагалось, что свет дадут в 11:30, в итоге специалистам удалось справиться с задачей до 9 утра.

Вынужденное временное ограничение (с 01:30 ночи до 08:31 утра) электроснабжения части потребителей, запитанных от двух центров питания 110 кВ: подстанции (ПС) «Спортивная» и ПС «Западная», - были связаны с условиями безопасного производства работ на участках совместного подвеса ЛЭП и возможностью резервирования нагрузки через распределительную сеть. Данные работы необходимы для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей Челябинска и Челябинской области в ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок. — рассказала сайту «Первый областной» главный специалист по связям с общественностью «Россети Урал» — «Чеябэнерго» Марина Чернова.

Напомним, что отключение электроэнергии затронуло некоторые места общего пользования, например, КРК и ТРК. Пришлось внести изменения в работу ЗАГСа Центрального района, а МФЦ на улице Труда и вовсе закрыли для посетителей на 15 июня.