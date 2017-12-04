/ 14 домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Ленинском районе

Для жителей организован подвоз воды.
Накануне, 3 декабря, в Ленинском районе Челябинска без водоснабжения остались сотни жителей. Над устранением последствий порыва на месте с вечера работают представители аварийной службы. Сообщается, что для жителей обезвоженных домов организован подвоз воды.
По улице Агалакова возле дома № 35 на водоводе д-300 обнаружена течь. Фактическое время отключения — 3 декабря в 20:30. Организован подвоз воды с 20:30 на Южном Бульваре до 23:00. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.
Отметим, что водоснабжение отключено в следующих домах:
— Агалакова ул, 35
— Агалакова ул, 37
— Агалакова ул, 39
— Агалакова ул, 41
— Южный Бульвар ул, 1
— Южный Бульвар ул, 3
— Южный Бульвар ул, 5
— Агалакова ул, 48
— Агалакова ул, 50
— Южный Бульвар ул, 2
— Южный Бульвар ул, 6
— Агалакова ул, 46
— Агалакова ул, 50а
— Южный Бульвар ул, 4