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14 домов остались без воды из-за коммунальной аварии в Ленинском районе

Для жителей организован подвоз воды.
сегодня в 08:45
  |  Общество

Накануне, 3 декабря, в Ленинском районе Челябинска без водоснабжения остались сотни жителей. Над устранением последствий порыва на месте с вечера работают представители аварийной службы. Сообщается, что для жителей обезвоженных домов организован подвоз воды.

По улице Агалакова возле дома № 35 на водоводе д-300 обнаружена течь. Фактическое время отключения — 3 декабря в 20:30. Организован подвоз воды с 20:30 на Южном Бульваре до 23:00. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Отметим, что водоснабжение отключено в следующих домах:
 — Агалакова ул, 35
 — Агалакова ул, 37
 — Агалакова ул, 39
 — Агалакова ул, 41
 — Южный Бульвар ул, 1
 — Южный Бульвар ул, 3
 — Южный Бульвар ул, 5
 — Агалакова ул, 48
 — Агалакова ул, 50
 — Южный Бульвар ул, 2
 — Южный Бульвар ул, 6
 — Агалакова ул, 46
 — Агалакова ул, 50а
 — Южный Бульвар ул, 4

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

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11:03, 04.12.2017
только на самом деле воду отключили в 19:00, 13 домом, 12-ти подъездных! подвоз воды был ТОЛЬКО на Южный Бульвар,2, только ОДНА машина!!!! никаких работ до 9:00 4 декабря не велось в принципе! Просто отключили дома - и все....

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