Студентам и ученикам автошкол разрешили практику

Изменение в режим повышенной готовности внёс глава региона.

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Ученикам автошкол Челябинской области разрешили проходить практические занятия на автомобилях на автодромах и дорогах, а студентам — проходить практику на работающих предприятиях региона. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 23 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона внёс изменения в режим повышенной готовности.



Изменения не затронут работу школ, университетов и других организаций. Они продолжат свою деятельность в прежнем режиме. Однако теперь студентам разрешено посещать практические занятия.

«Приостановить до особого распоряжения посещение обучающимися общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций (за исключением посещений обучающимися объектов вне образовательной организации в целях прохождения производственной практики или практических занятий)»,— гласит текст распоряжения.

Отметим, что режим повышенной готовности действует в Челябинской области из-за распространения коронавируса. В случае, если инфекция продолжить набирать обороты, региональное правительство готово ввести пропускной режим.

По данным на четверг, 23 апреля, в Челябинской области подтверждено 173 больных коронавирусом, о 57 из которых стало известно сегодня. 43 человека выздоровели.