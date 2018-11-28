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/ До 26 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи с новорожденными малышами

До 26 тысяч рублей ежемесячно будут получать семьи с новорожденными малышами

Пособие по уходу за ребенком вырастет с 2019 года.
сегодня в 17:51
  |  Общество

О семьях с маленькими детьми позаботились «Единая Россия». Представители партии поддержали изменения в законодательстве, связанные с материальной помощью. Например, вырос размер пособия по уходу за ребенком. Максимально теперь можно получить 26 тысяч рублей ежемесячно: при условии, что матери, отцы, опекуны обучаются на очной форме, либо матери уволены во время беременности из-за ликвидации организации. На эту сумму также могут претендовать родственники, воспитывающие ребенка, если его мать и отец лишены родительских прав.

На минимальное пособие могут претендовать застрахованные лица с маленькой зарплатой или отсутствием заработка.

Расчет минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется в размере 40% от величины МРОТ. С 1 января 2019 года величина МРОТ составляет 11 280 рублей, соответственно размер минимального пособия составляет 4512 рублей. Все эти изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие 3 года. «Единая Россия» проголосовала «за» данные изменения, поскольку Партия всегда выступала в поддержку детства и материнства, а данный документ предполагает конкретные решения в интересах людей. — сообщила заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», региональный координатор проекта «Крепкая семья», депутат ЗСО Марина Поддубная.

Пособие по беременности и родам за 140 дней отпуска тоже увеличится. С 1 января максимально можно будет получить 301 тысячу рублей, а минимум — почти 52 тысячи рублей. Намерены проиндексировать материнский капитал. К 2021 году он должен составить 489 тысяч рублей.

Представители «Единой России» также не обошли вниманием безработных. Пособие для них вырастет до 1500 (минимум) и 8 тысяч (максимум) рублей.

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