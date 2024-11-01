Пособия на детей в ноябре придут челябинцам раньше

Почта и МФЦ изменят график работы

В понедельник, 4 ноября, в России отметят День народного единства. В связи с праздником россияне будут работают в субботу, а отдыхать — в воскресенье и понедельник. В эти дни графики работы отделений «Почты России» и МФЦ изменятся. Как — читайте в материале.

Все отделения «Почты России» 4 ноября будут закрыты. В субботу, 2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 5-го продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

Почтальоны не будут разносить письма и печатные издания в День народного единства. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением СФР.

«Выплата детских пособий за октябрь будет произведена 2 ноября. Перенос вызван тем, что плановая дата приходится на нерабочий день», — сообщили в ведомстве.

В субботу, 2 ноября на банковские карты будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, меры социальной поддержки, переданные из соцзащиты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Во вторник, 5 ноября на счета родителей поступи ежемесячная выплата из маткапитала на детей до трех лет. До 8 ноября придут пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

«Пенсии на счет в банке жителям Челябинской области в ноябре поступят в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов»,— сообщили в областном отделении Социального фонда России.

Отделения МФЦ в Челябинской области 2 ноября закончат работать на час раньше. Они будут закрыты 3 и 4 ноября, а 5-го числа будут работать в обычном режиме.