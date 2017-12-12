/ Челябинцы проведут полноценный рабочий день в канун Нового года

Роструд уточнил график работы в последние дни декабря 2017 года.

29 декабря 2017 года станет обычным рабочим днем для челябинцев и всех россиян. Об этом накануне напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец. По данным Роструда, последняя пятница уходящего года не является предпраздничным днем, поэтому формально не может быть сокращена.



Последним рабочим днем в уходящем году будет пятница 29 декабря, он завершится в обычном режиме без сокращения на 1 час, поскольку формально не является предпраздничным. Это будет обычный последний рабочий день перед выходными. — сообщают «Ведомости».



Напомним, в предстоящие каникулы южноуральцев ждет 10 дней отдыха. Выходными станут 30 и 31 декабря 2017 года, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2018 года.