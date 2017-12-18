Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.21 69.09 -0.34
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцев лишили новогоднего фейерверка на площади Революции

Челябинцев лишили новогоднего фейерверка на площади Революции

Где можно запускать салют - интерактивная карта от «Первого областного».
вчера в 19:08
  |  Общество
Через две недели вся Челябинская область будет встречать главный праздник — Новый год. Традиционно он сопровождается красивым праздничным салютом. Такой смогут увидеть и челябинцы. Правда, залпы будут давать вдалеке от места массового гуляния: возле главной елки города пускать фейеркерк не разрешили.

Мы запретили запускать фейерверк на площади Революции, потому что это неправильно. Невозможно было бы обеспечить в полном объеме безопасность. Рядом с местом запуска фейерверка не должно быть жилых домов и автомобильных стоянок. Такое место несколько лет назад определено постановлением главы города — это река Миасс. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

Тем, кто собирается запускать фейерверк самостоятельно, рекомендуют пользоваться специальными площадками. В противном случае правоохранители выпишут штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Таковые площадки выделят в каждом районе хотя бы по одной. Узнать о них можно будет в конце текущей недели.

Как безопасно пользоваться фейерверками, читайте В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
КХЛ. «Трактор» гостит у ЦСКА. Онлайн-репортаж
сегодня в 21:15
КХЛ. «Трактор» гостит у ЦСКА. Онлайн-репортаж
Общество
Министерство энергетики РФ наградило Сергея Шаля за добросовестный труд
сегодня в 19:51
Министерство энергетики РФ наградило Сергея Шаля за добросовестный труд
Общество
Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского пройдет в онлайн-режиме
сегодня в 18:54
Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского пройдет в онлайн-режиме
Общество
Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты
сегодня в 18:26
Две новых улицы в Челябинске презентовали депутаты
Общество
Услуги южноуральских организаций культуры назвали отличными
сегодня в 18:23
Услуги южноуральских организаций культуры назвали отличными
Общество
Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске
сегодня в 17:40
Четыре дома остались на целый день без тепла из-за аварии на теплопроводе в Озерске
Политика
Глава Челябинской области обсудил развитие региона с бизнес-омбудсменом
сегодня в 17:31
Глава Челябинской области обсудил развитие региона с бизнес-омбудсменом
Общество
Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год
сегодня в 16:36
Первый канал не покажет «Иронию судьбы» в Новый год
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна