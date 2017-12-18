/ Челябинцев лишили новогоднего фейерверка на площади Революции

Где можно запускать салют - интерактивная карта от «Первого областного».
Через две недели вся Челябинская область будет встречать главный праздник — Новый год. Традиционно он сопровождается красивым праздничным салютом. Такой смогут увидеть и челябинцы. Правда, залпы будут давать вдалеке от места массового гуляния: возле главной елки города пускать фейеркерк не разрешили.
Мы запретили запускать фейерверк на площади Революции, потому что это неправильно. Невозможно было бы обеспечить в полном объеме безопасность. Рядом с местом запуска фейерверка не должно быть жилых домов и автомобильных стоянок. Такое место несколько лет назад определено постановлением главы города — это река Миасс. — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.
Тем, кто собирается запускать фейерверк самостоятельно, рекомендуют пользоваться специальными площадками. В противном случае правоохранители выпишут штраф от 1 до 5 тысяч рублей. Таковые площадки выделят в каждом районе хотя бы по одной. Узнать о них можно будет в конце текущей недели.
Как безопасно пользоваться фейерверками, читайте В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ
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