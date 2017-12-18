/ Челябинцев лишили новогоднего фейерверка на площади Революции

Где можно запускать салют - интерактивная карта от «Первого областного».

Мы запретили запускать фейерверк на площади Революции, потому что это неправильно. Невозможно было бы обеспечить в полном объеме безопасность. Рядом с местом запуска фейерверка не должно быть жилых домов и автомобильных стоянок. Такое место несколько лет назад определено постановлением главы города — это река Миасс.

— рассказал сайту «Первый областной» начальник Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.