/ 2 тысячи человек прошли предпраздничную диспансеризацию на Южном Урале

Пациенты смогли проверить свое здоровье и сдать тест на ВИЧ.

Министерство здравоохранения Челябинской области подвело итоги прошедшего в минувшую субботу «Дня открытых дверей» в больницах и поликлиниках. По их данным, в этот день в медучреждения обратились 2 тысячи человек. Они смогли пройти первичную диспансеризацию и сдать тест на ВИЧ-инфекцию. В выходной прошел первый этап диспансеризации, для уточнения диагноза пациентов направили на дальнейшую консультацию к профильным специалистам.



Как отмечают организаторы, в этом году в Челябинской области впервые была введена практика прохождения обследования в выходной день. Такой график позволяет работающему населению позаботиться о своем здоровье в удобное время. В медицинских учреждениях проходят информационные кампании, открываются дополнительные кабинеты, в минувшую субботу все желающие могли сдать тест на ВИЧ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.



Напомним, в этом году в бесплатном комплексном обследовании принимают участие южноуральцы, возраст которых делится на «3». Если гражданин не подходит по возрасту для прохождения диспансеризации, он может проверить свое здоровье на профосмотре.