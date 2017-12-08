/ Южноуральцев ждут на предпраздничную диспансеризацию в выходной день

Поликлиники региона откроют свои двери в предстоящую субботу.

Своеобразный день открытых дверей проводят в поликлиниках Южного Урала в выходные. Жителей региона приглашают пройти плановую диспансеризацию в субботу, 9 декабря. Сдать анализы и получить консультацию врачей смогут даже те южноуральцы, возраст которых не кратен 3. В выходной пройдет первый этап диспансеризации, для уточнения диагноза пациентов направят к профильным специалистам.



В этом году была впервые введена практика проведения Дня открытых дверей в субботу, и, как показывает статистика посещаемости, это действительно удобная альтернатива для работающего населения. Напомню, что диспансеризация — это скрининговое обследование, которое позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, а значит и увеличить шансы на успешное лечение и долгую здоровую жизнь. Мы приглашаем южноуральцев проверить свое здоровье, и уже без опасений начать готовиться к встрече Нового Года. — отметила Ольга Агеева, главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, при прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Желательно прохождение процедур натощак.