27 кыштымских семей переехали из 90-летнего дома в новые квартиры

Новоселы не скрывают радости от получения нового жилья с чистовой отделкой.

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Аварийный двухэтажки, которые были построены еще 90 лет назад в Кыштыме покинули жильцы. 27 семей получили ключи от новеньких квартир с чистовой отделкой и сантехникой. Этого события они ждали уже долгое время, поэтому не скрывали радости.

«В этом году в Челябинской области значительно увеличено финансирование программы расселения из аварийного жилья, регион получил дополнительные средства в размере 454 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2020 году на расселение аварийных домов в регионе направят крупную сумму — 2,3 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Дополнительное финансирование даст возможность переехать в новые квартиры почти 3 тысячам жителей аварийных домов в Копейске, Кыштыме, Миассе, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Троицке, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Катав-Ивановском, Пластовском, Саткинском, Троицком, Увельском районах.

В территориях уже приступили к процедурам заключения контрактов на выкуп квартир для переселения людей.