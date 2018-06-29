/ Останки мамонтов нашли жители Сосновского района

Есть подозрение, что в поселке была палеолитическая стоянка.

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В послеке Мирный Сосновского района палеонтологи исследовали участок земли. Древние находки не заставили себя долго ждать. Останки животных найдены в верхних слоях земли. Предположительно, обнаруженные кости принадлежат мамонтам. Фрагментам более 10 тысяч лет.

Кости можно находить там, где есть природные или искусственные обнажения земли. Мне приходится ходить по рекам после половодья. Вода прошла, спала, а кости остались. Бивни мамонта в Челябинской области находят ежегодно, также один-два зуба. — рассказал корреспонденту спелеархеолог Владимир Юрин.

Сосновский район не единственный, где находят останки древних животных. В разных уголках Челябинской области выявлено чуть более 300 захоронений мамонтовой фауны. Еще несколько датируются более древней эпохой. Кроме мамонтов на Южном Урале удалось обнаружить останки шерстистых носорогов, пещерных медведей и гиен. Уже названа возможная версия появления животных на территории Челябинский области.

Если будет подтверждение о том, что массовое скопление костей обусловлено тем, что это отходы хозяйственной деятельности первобытного человека — это будет вообще прекрасно. Это значит, что здесь была палеолитическая стоянка. — отметил краевед Владимир Гирник.

Удивлению местных жителей нет предела. Оказалось, что десятки лет они ступали по костям древних животных. Узнать больше о вековых захоронениях можно сегодня, 29 июня, в программе «Итоги недели» на ОТВ. Начало в 21:30.