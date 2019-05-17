/ Родственников погибшего на Смоленщине красноармейца ищут в Челябинской области

Предположительно, внучка бойца живет в Копейске.

Родственников бойца Николая Двоеглазова, ушедшего на фронт из Сосновского района, ищут в Челябинской области с 2013 года. Поисковики несколько раз бросали клич, но обратную связь не получили. Николай Двоеглазов числится в списках без вести пропавших, но поисковики знают, что красноармеец 107-й стрелковой дивизии погиб на Смоленщине.

На обратной стороне заполненного бланка медальона солдат написал: «Если помру, то за Родину и за Сталина, буду сражаться до последнего моего дыхания. Двоеглазов Николай». Николай Федорович погиб смертью героя в бою за деревню Гурьево в Ельнинской наступательной операции Красной Армии в сентябре 1941 года. По итогам боя за эту деревню командир его полка — майор Иван Михайлович Некрасов — стал Героем Советского Союза, а 107-я стрелковая дивизия, в составе которой сражался некрасовский полк, стала 5-й Гвардейской дивизией. Так рождалась Советская Гвардия. Но Николай Федорович, простой красноармеец, честно выполнивший данное самому себе обещание, этого уже не узнает. — рассказали сайту «Первый областной» московской общественной организации по увековечению памяти о погибших защитниках Отечества «Поиск».

Известно, что Николай Двоеглазов родился в 1913 году в Кременкуле. Был призван из Сосновского района в 1941 году. По данным сайта «Бессмертный полк», у красноармейца в Челябинской области осталась жена Елена Двоеглазова.

Есть информация, что в Копейске проживает внучка бойца Валентина Монахова.