«Нельзя снижать надбавки»: Путин ответил на вопрос о зарплатах медиков

Президент требует избавиться от несправедливой дифференциации оплаты труда.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 19 декабря, на традиционной пресс-конференции ответил на вопрос о заработной плате работников сферы здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что считает необходимым избавиться от несправедливой дифференциации заработной платы.

«Нужно изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране. Нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам за количество принятых больных, выездов по больным. Ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях, в праздничные, ночные часы и так далее», — сообщил Владимир Путин.

Также президент напомнил, что на реформу первичного звена здравоохранения в ближайшее время будет направлено 550 миллиардов рублей.

Напомним, в Челябинской области неоднократно назревали скандалы в сфере здравоохранения: работники отрасли высказывали недовольство заработными платами, снижением надбавок и тяжелыми условиями труда. К слову, вопрос президенту задал корреспондент средства массовой информации из УрФО.