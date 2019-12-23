Врачи Троицка вовремя получат зарплату

На то, что их лишили премии и не платят оклад, они пожаловались главе региона.

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Врачи из троицкой областной больницы обратились к губернатору Челябинской области с просьбой разобраться в ситуации со снижением их заработной платы. В комментарии пользователь пишет, что у врачей нет премии, а зарплату в декабре им просто не выплачивают.

«Вместо этого дали на подпись изменения к трудовому договору о снижении заработной платы с января 2020 года», — пишет пользователь svetabotv.

Однако оказалось, что ситуация выглядит не совсем так, как ее описывают в социальных сетях.

«Ещё утром мы по этому поводу связались лично с главным врачом данной больницы. Шор Сергей Аркадьевич отметил: "Зарплата в больнице выплачивается, аванс поступает 30 декабря, 15 января поступает остальная часть заработной платы за декабрь"», — сообщает региональный Минздрав.

Что касается изменений заработной платы, согласно приказу министерства здравоохранения, окладная часть была проиндексирована на 4,3%. Фонд заработной платы не изменился из-за того, что стимулирующие выплаты были уменьшены.