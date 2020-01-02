После праздников продавцы бросили елки на улицах Челябинска

Нераскупленный товар остался никому не нужен.

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Челябинцы пожаловались на брошенные елки прямо на улицах города. Продавцы решили не убирать деревья, которые не купили. В администрации города пообещали наказать нарушителей.

«Те елочные ярмарки, которые были санкционированные, они все ликвидированы администрацией. Вы прекрасно понимаете тот факт, что есть и несанкционированные, для таких предусмотрены штрафные санкции, ими будут заниматься администрации районов. Елки до лета лежать точно не будут», — прокомментировал сайту «Первый областной» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Если продавцы сами не уберут брошенные елки, то им придется выплачивать штрафы.