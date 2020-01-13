Где в Челябинске можно сдать новогодние ёлки?

В городе открыли более тридцати точек по приёму зелёных красавиц.

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Каждый год после новогодних праздников у многих сжимается сердце, ведь нужно избавиться от главного атрибута праздника. Кто-то несет хвойное на контейнерную площадку, кто-то оставляет в снегу возле дома, надеясь на местных дворников.

Но уже третий год подряд в Челябинске пройдет акция «ёлкинепалки», призывающая отправить новогодние деревья на переработку, а не на свалку. При этом очень важно сначала очистить ветки и ствол от мишуры и других загрязнений.

Данная акция пройдет в Челябинске с 14 по 31 января. В этом году её официально поддержала городская администрация. Можно вызвать «ЭкоТакси», которое приедет к вам на дом или в офис. Или же вы можете самостоятельно отвезти зелёную красавицу в стационарные пункты, расположенные по всей региональной столице. Всего таких точек чуть более 30. Весь список и даты приема вы можете узнать здесь.

После сбора деревья дробятся в щепку и утилизируются в качестве компоста, подстилки для животных в приютах или отсыпки газонов и клумб. При таком подходе растения не попадают на свалку, где могут стать причиной возгорания, а получают вторую жизнь и приносят пользу окружающей среде.