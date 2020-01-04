Негодование жителей не утихает. Ежедневно в социальных сетях появляются фотографии с брошенными и, к сожалению, уже никому ненужными елками.
«Вот такое посленовогоднее кладбище оставили торговцы елками на пересечении Скульптора Головницкого и Бейвеля. Когда же ужесточат требования к таким „предпринимателям“???», — пишут жители микрорайона Парковый.
В комментариях разгораются дискуссии не только на тему созданного беспорядка в Челябинске, но и по поводу моральных аспектов происходящего, некоторые говорят и об экологическом уроне России.
«И такое зрелище повторяется каждый год! Цены гнут, их никто не берет, а потом все вывозится на свалку. Столько леса губят», — считает Татьяна Захарова.
«Какой год пользуемся искусственной, красота... Кому принципиален запах, можно купить аромалампу», — говорит Майя Ляйс.
Хорошо, что некоторые жители вспоминают о полезном использовании деревьев после праздников.
«Эти елки вполне пойдут на корм животным в зоопарк», — пишет Анна Кубья.
Та же ситуация в Калининском районе на остановке «Улица 5-го декабря». В комментариях к посту местного жителя Павла Осипова сообщают, что подобное творится во всех городах страны.