Челябинцы продолжают жаловаться на стихийные «кладбища елок» по всему городу

Недобросовестные торговцы побросали лес после Нового года.

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Негодование жителей не утихает. Ежедневно в социальных сетях появляются фотографии с брошенными и, к сожалению, уже никому ненужными елками.

«Вот такое посленовогоднее кладбище оставили торговцы елками на пересечении Скульптора Головницкого и Бейвеля. Когда же ужесточат требования к таким „предпринимателям“???», — пишут жители микрорайона Парковый.

В комментариях разгораются дискуссии не только на тему созданного беспорядка в Челябинске, но и по поводу моральных аспектов происходящего, некоторые говорят и об экологическом уроне России.

«И такое зрелище повторяется каждый год! Цены гнут, их никто не берет, а потом все вывозится на свалку. Столько леса губят», — считает Татьяна Захарова.

«Какой год пользуемся искусственной, красота... Кому принципиален запах, можно купить аромалампу», — говорит Майя Ляйс.

Хорошо, что некоторые жители вспоминают о полезном использовании деревьев после праздников.

«Эти елки вполне пойдут на корм животным в зоопарк», — пишет Анна Кубья.

Та же ситуация в Калининском районе на остановке «Улица 5-го декабря». В комментариях к посту местного жителя Павла Осипова сообщают, что подобное творится во всех городах страны.