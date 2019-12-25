Леонид Одер вручил подарок девочке, письмо которой он снял с «Елки желаний»

Министр спорта принял ребенка и ее маму в торжественной обстановке.

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Члены Правительства Челябинской области продолжают творить добро в рамках акции «Елка желаний». Руководителям региона необходимо было снять один шар, прочитать «послание» и из личных средств исполнить пожелание ребенка.

Одним из участников данной акции стал министр спорта Челябинской области Леонид Одер. Ему досталось послание от 10-летней Полины Савиновой. В своем письме Деду Морозу девочка попросила новый смартфон.

Леонид Одер пригласил Полину и ее маму в министерство спорта и в торжественной обстановке вручил ей заветный подарок. Оказалось, девочка очень любит спорт.

«Полина пообщалась со спортивным руководителем, рассказала о том, что занимается прыжками в воду у тренера Юрия Пирожкова в челябинской СШОР № 7 и болеет за челябинский „Трактор“. Она оказалась очень обрадовалась подарку и пообещала, что будет аккуратно пользоваться телефоном, который не помешает ей в учебе и тренировках в спортшколе», — рассказали в минспорта Челябинской области.

Отметим, что большая часть чиновников уже выполнили желания маленьких жителей области. Так, семья Алексея Текслера исполнила две мечты из трех, снятых с Елки. К концу недели они обещали осчастливить еще одного ребенка. Также глава Челябинска Наталья Котова приняла участие в этой акции и стала Дедом Морозом для маленького мальчика, осчастливив его новым ноутбуком и сладким подарком.