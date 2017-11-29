/ «УК вывесила после пожара списки должников с погибшими». Погорельцы боятся остаться без помощи

Администрация Центрального района обещает, что людей не оставят с последствиями ЧС.

В понедельник, 27 ноября, в общежитии на улице 3-го Интернационала произошел пожар, задымлены были квартиры на нескольких этажах. Прибывшие на место пожарные справились с огнем, но последствий ЧС избежать не удалось: жилые помещения на втором этаже оказались закопчены, а нижний затоплен. В этот же день сотрудники жилищных ведомств обошли жителей, рассказали о порядке действий. Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев поведал, что в 16 часов также состоялось собрание, на котором пострадавшим рассказали порядок получения помощи, также были развешены листы с телефонами администраций и ответственных служб. Однако, по словам жителей, в тот же день в подъезде появились объявления со списками должников, в которые попала и погибшая на пожаре чета.

Я собираю документы, съездила в пожарную часть. Мне сказали взять документы с места прописки, все сделала. Здесь всеми возможными силами, с помощью родственников, нужно сделать какой-то ремонт, чтобы ребенок был рядом со школой. Конечно, было бы неплохо, если бы нам помогли, но я в этом сомневаюсь, что нам что-то дадут. Уже ходят разговоры, что дадут по 10 тысяч и скажут: «Стены есть и ладно». Если при таком раскладе, когда у людей горе, они начинают вывешивать списки должников. Причем даже тех, кого уже нет в живых. — рассказала пострадавшая Наталья Зарубежнова.

В то же время Виктор Ереклинцев заверяет, что без помощи администрация людей не оставит. В день пожара УК закрыла тепловой контур, до вечера была восстановлена электрика, но кое-где по временной схеме.

По информации из управления соцзащиты, за получением помощи обратилась пока одна семья. Пострадал, в основном, второй этаж, где было задымление, и затопление на первом этаже. Соцслужбы выясняют размер ущерба. Будем помогать все. Я понимаю, что будут какие-то недовольства, но мы тоже ограничены законодательными рамками в 100 тысяч рублей. — рассказал Виктор Ереклинцев.

Напомним, 27 ноября в общежитии по улице 3-го Интернационала произошел крупный пожар. Возгорание в общежитии по улице 3 Интернационала унес жизни двоих человек — мужчины и женщины. Эту информацию подтвердили в региональном МЧС. Эпицентром возгорания оказалась квартира на 2 этаже 9-этажного дома. Два человека госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Следственный комитет устанавливает причины крупного пожара в челябинском общежитии, проводится доследственная проверка.

