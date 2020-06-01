Глава Озерского городского округа ушёл на самоизоляцию

Коронавирус подтвердился у одного из родственников Евгения Щербакова.

Послушать 00:00

В закрытом городе Озерске глава округа Евгений Щербаков ушёл на самоизоляцию. Такое решение было принято, поскольку у одного из членов семьи градоначальника подтвердился COVID-19, сообщили «Первому областному» в администрации Озерска. При этом Евгений Щербаков продолжит работу, но в удалённом формате.



«Сейчас у нас реализуются десятки проектов от ремонта дорог до нацпроектов на насосно-фильтровальной станции, поэтому выпадать из процессов нельзя. О ситуации уже предупредил губернатора, поставил в известность подчиненных»,— прокомментировал глава Озерска Евгений Щербаков.

Отметим, что по информации городской администрации, за весь период пандемии в Озерске зерегистрировано 39 больных коронавирусом. Выздоровело: 18 человек, погиб один. На карантине находится 234 жителя.

Напомним, в Челябинской области по состоянию на утро понедельника, 1 июня, зарегистрировано 3132 случая COVID-19. На лечении продолжает находится 1741 житель региона. За весь период пандемии от заболевания, по официальным данным, излечилось 1336 человека, 43 — скончались.