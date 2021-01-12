После крещенских купаний волонтеры наведут порядок вокруг купелей

Челябинская область первой в России провела такую акцию в прошлом году

В 2021 году акция «Вода России» стартует 19 января. Волонтеры наведут порядок вокруг крещенских купелей после обрядовых окунаний. «Посткрещенские субботники» продлятся вплоть до 24 января.

Челябинская область стала инициатором проведения подобных мероприятий. В прошедшем году южноуральские волонтеры первыми в России вышли на водоемы утром после купаний. В масштабном субботнике приняли участие 28 территорий региона.

В этом году акцию повторят. Если волонтеры не обнаружат мусора вокруг купелей, они направятся убирать его за любителями зимней рыбалки.

«Приглашаем всех, кому небезразлично будущее наших прекрасных рек и озер Южного Урала, активно вступать в ряды экологического волонтерского движения „ЭКО дозор-74“, созданного при Министерстве экологии Челябинской области, и принимать участие в наших традиционных субботниках и мероприятиях. Без поддержки граждан, их активной позиции наша работа невозможна. Приглашение в группу WhatsApp доступно по ссылке», — призвал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Весь мусор, который соберут волонтеры, на полигоны вывезут региональные операторы. В прошлом году в Челябинской области собрали более полутора тысяч тонн отходов.