В МЧС по Челябинской области рассказали, как будут организованы крещенские купания

Традиционно они пройдут 18 и 19 января

На этой неделе Челябинская область начинает готовиться к крещенским купаниям. Накануне заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов во время аппаратного совещания сообщил, что в мэрии уже начали готовиться к 18 и 19 января.

«На этой неделе начинаем готовиться к крещенским купаниям, которые выпадают у нас на следующую неделю. В Челябинске будет организовано пять мест для купания. Обращаем внимание жителей на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции»,— уточнил Александр Астахов.

Редакция Первого областного информационного агентства связалась с пресс-службой ГУ МЧС России по Челябинской области и узнала, как будет организована работа спасателей во время крещенских купаний. В ведомстве сообщили, что реестр купелей пока еще формируется, однако около каждой будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи, полиции и, конечно же, спасатели.

«Во время крещенских купаний сотрудниками МЧС будут даваться рекомендации гражданам. Кроме того, спасатели будут тщательно следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, поскольку есть вероятность того, что люди будут толпиться у раздевалок»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Среди основных рекомендаций для граждан — купание исключительно в оборудованных местах, за этим, кстати, тоже будут следить сотрудники правоохранительных органов и МЧС, нахождение в воде не более одной минуты, окунание по шею во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Купаться лучше в резиновых тапочках, которые не будут скользить по льду, еще лучше — в шерстяных носках. С собой обязательно иметь сухую одежду, махровое полотенце, резиновую шапочку и коврик для ног.

Ознакомиться с полным списком рекомендаций можно здесь.