Алексей Текслер выступит с докладом перед Законодательным собранием области

Губернатор подведёт основные итоги развития за ушедший год и определит планы на текущий.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 25 июня, выступит перед Законодательным собранием. На повестке дня — обсуждение основных итогов развития региона в прошлом году, а также определение планов на 2020 год. Процедура является традиционной и закреплена в основном законе Челябинской области — ее Уставе.



«Отчет Губернатора Челябинской области, в котором отражаются итоги социально-экономического развития Челябинской области в отчетном году, с приложенными к нему материалами представляется в Законодательное Собрание в первом квартале текущего года не менее чем за 14 календарных дней до дня его рассмотрения на заседании Законодательного Собрания»,— сообщили организаторы.

Выступление губернатора смогут посмотреть и жители Челябинской области. Прямая трансляция будет организована медиахолдингом ОТВ, а увидеть её можно как на телеканале ОТВ, так и на сайте 1obl.tv в 10:00.

Отметим, что впервые с докладом в Законодательном Собрании Челябинской области по итогам развития региона в 1998 году 25 февраля 1999 года выступил Петр Сумин. С тех пор подробный итоговый документ предоставляется ЗСО ежегодно.