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Посевная кампания в Челябинской области выполнена на 50%

Аграрии опережают прошлогодние показатели.
сегодня в 11:46
  |  Общество

Больше половины территории Челябинской области, отведенной под яровые культуры, засеяно. Темп работы немного сбавили из-за дождей и холода, неожиданно пришедших в регион. Несмотря на это, зерновых и зернобобовых культур посеяно 645 тысячи гектаров (47%), масличных — 133 тысячи (74%).

По сравнению с прошлым годом на аналогичную дату посеяно больше почти на 200 тысяч гектаров. Также в этом году аграрии ускорили сроки внесения минеральных удобрений. Уже внесено 10,6 тысяч тонн удобрений в физическом весе, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что отличные показатели демонстрируют в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском и Чебаркульском районах.

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