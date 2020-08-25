Артисты Мариинки первыми после снятия ограничений выступят в Челябинске

Мероприятие посетит губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 25 августа, в челябинском театре оперы и балета имени Глинки состоится первое массовое мероприятие. С Симфоническим оркестром Мариинского театра приедет дирижёр Валерий Гергиев.

«Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева сейчас гастролируют по городам России. Их выступления — благодарность медицинским работникам, волонтерам и всем тем людям, кто боролся и продолжает борьбу с коронавирусом»,— рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Известно, что во время проведения мероприятия будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы, а зрительный зал будет наполнен наполовину в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Концерт посетят не только медики и волонтёры, но и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Начало мероприятия в 20:00.