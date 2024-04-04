Как ранее писало ИА «Первое областное», вышедшая из берегов река Нижний Тогузак затопила около полусотни частных домовладений в селе Варна. Сейчас в Варненском районе работает оперативная группа, в которую вошли сотрудники общественной безопасности, МЧС и полиции. С жителями домов проводятся инструктажи на случай эвакуации.
Прокурор Брединского района Александр Моисеев проводит объезды домов, расположенных вблизи рек Синташта и Берсуат, также координирует работу аварийно-спасательных подразделений. В поселке Бреды организован пункт временного размещения граждан, который может принять до 220 человек.
Прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин осмотрел подтопленные участки и пообщался с жителями поселка. На контроль поставили выдачу насосов жителям подтопленных домов. Ситуация в поселке Черноборском стабилизирована.
Карталинский городской прокурор Евгений Разумный посетил поселок Татищево, где жителей также коснулся паводок. Он объяснил, как южноуральцам получить материальную помощь в администрации района.
Прохождение паводка в Нагайбакском районе оценил Николай Бычков с привлечением представителей МЧС. Они осмотрели подтопленные дома и встретились с населением поселков Остроленский, Знаменка и Требиатский.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило о решении привлечь к работе дополнительные силы по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка.
Жителей Верхнеуральского района Челябинской области предупредили о «большой воде» — на территории происходит интенсивное таяние снега. Власти муниципалитета сообщают о противопаводковых мероприятиях в нескольких селах. К работе привлечено более 25 единиц техники.