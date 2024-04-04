МЧС наращивает группировку для борьбы с половодьем на юге Челябинской области

В Варне ночью отмечен новый подъем воды

В южных районах Челябинской области продолжается работа по обеспечению безопасного прохождения весеннего паводка. ГУ МЧС по региону сообщило о решении привлечь к работе дополнительные силы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, накануне к борьбе с паводком присоединились военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России из поселка Новогорного.

«В ночное время продолжились берегоукрепительные работы, очистка русел рек, оказывалась адресная помощь населению», — рассказали в ведомстве.

На время возведения противопаводковых сооружений ГИБДД ограничила проезд для автотранспорта на 80-м километре автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды.

«Движение транспорта на дороге, оказавшейся в зоне подтопления, временно перекрыто. Объезд данного участка организован через поселки Саламат и Большевик», — рассказали в Госавтоинспекции.

Продолжается постоянный мониторинг обстановки. Пока ситуация стабилизировалась только в поселке Черноборском, где вода покинула приусадебные участки.

«За ночь вода в реке Нижний Тогузак в Варне поднялась на 60 сантиметров: подтоплены 47 приусадебных участков и 8 домов. В ПВР размещены четыре человека. В Бредах уровень воды за ночь упал на 10 сантиметров: подтоплены 15 домов и приусадебных участков. Жители размещены у родственников. В Наследницком подтоплены 8 домов и 12 приусадебных участков. В ПВР граждане не обращались, разместились у родственников. В поселке Новый Урал подтоплены 14 приусадебных участков, в жилых помещениях воды нет», — рассказали в ведомстве.