/ Портретом Павла Дурова украсили электрощиток челябинские энтузиасты

Так художники отметили важность изобретений программиста, а также его день рождения.

Изображение российского программиста и предпринимателя Павла Дурова появилось на улице Лесопарковая, возле ЮУрГУ. Портрет создателя «Вконтакте» украсил электрощиток, расположенный рядом с другим известным изобретателем, Илоном Маском. Создатели отмечают, своими изобретениями Павел Дуров повлиял на жизни многих людей, поэтому они и решили поздравить его с днем рождения таким необычным способом.

Мы нарисовали его портрет около ЮУрГУ прямо за Илоном Маском. В каком-то смысле Павел изменил жизнь каждого из нас, создав «ВКонтакте», а потом «Телеграм». Ждём новых крышесносных проектов, Паш! — поделились художники.

Отметим, что это уже не первый электрощиток, который украсили челябинские художники. Помимо портрета Илона Маска, они также нарисовали Николу Теслу, а еще регулярно украшают коммуникационные шкафы на улицах Челябинска.