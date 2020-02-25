Наверстать упущенное: каждая школа выстроит индивидуальный план работы после карантина

В Минобразования Челябинской области рассказали, как будут проходить ближайшие занятия.

Послушать 00:00

Практически весь февраль челябинские школьники не посещали уроки, однако в Минобрнауки региона уверяют, что дети не могли пропустить большой объем материала, поскольку все были на дистанционном обучении и отработали положенные темы.

«В принципе, дети несильно отстали от программы. За 20 дней домашнего обучения пришлось пожертвовать только проверочными самостоятельными работами», — сказала пресс-секретарь Минобрнауки Челябинской области Светлана Платонова.

Если по каким-то предметам будет замечено отставание, то школы примут решение о добавлении необходимых уроков. В Челябинске уже есть средние общеобразовательные учреждения, перешедшие на пятидневку, возможно, что в первое время после карантина, дети будут учиться и по субботам.